Доходы консолидированного бюджета Подмосковья за полгода составили 556 млрд рублей

Глава областного Минэкономики и финансов Наталия Масленкина рассказала об исполнении ключевых показателей регионального бюджета по итогам первых шести месяцев текущего года.

Так, доходы консолидированного бюджета составили 556 миллиардов рублей, или более сорока девяти процентов к утвержденному объему доходов. Расходы составили 499 миллиардов рублей, что составляет почти тридцать девять с половиной процентов от утвержденного объема расходов.

Доходы бюджета региона составили около 457 миллиардов рублей, это более 51% к утвержденным показателям. По сравнению с таким же периодом 2022 года результат выше на восемьдесят один миллиард.

Расходы областного бюджета составили 402 миллиарда рублей – это на сорок девять миллиардов рублей выше, чем годом ранее.

Ранее вопросы исполнения кассовых показателей муниципалитетов обсуждались на встрече губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и главы УФНС РФ по региону Екатерины Макаровой.