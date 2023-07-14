Губернатор Подмосковья провел встречу с руководителем регионального управления ФНС России

В ходе беседы обсуждались вопросы, связанные с налоговыми поступлениями, доходами бюджета и исполнением кассовых показателей муниципалитетов по итогам первых шести месяцев текущего года. Кроме того, стороны обсудили совместную работу по снижению задолженности в консолидированный бюджет региона, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

В первом полугодии 2023 года доходы регионального бюджета выросли на четырнадцать процентов, рассказал глава Московской области. За шесть месяцев в консолидированный бюджет поступило 489 миллиардов рублей.

Андрей Воробьев подчеркнул, что положительная динамика наблюдается и по налогу на прибыль — ежегодно этот показатель становится больше. Так, в этом году он составил 176,3 миллиарда рублей.

«Во многом это результат оживления экономики — роста выручки промышленных производств, выравнивания показателей в логистике, финансовом секторе. Мы в Подмосковье стараемся уделять максимальное внимание работе с бизнесом, инвесторами, чтобы они могли расширять производства, создавать новые рабочие места, регистрироваться на территории региона. И, соответственно, платить налоги», — подчеркнул губернатор.

Основными бюджетообразующими источниками в регионе являются налог на прибыль организаций и налог на доходы физлиц. На них приходится шестьдесят девять процентов. Наибольший прирост по налогу на прибыль в Подмосковье показали обрабатывающие производства, пищевая продукция, машиностроение и металлургия. Кроме того, рост почти в 7,5 раз наблюдается и в финансовом секторе.

Вторым по объему бюджетообразующим источником собственных доходов в консолидированный бюджет Подмосковья является НДФЛ. Прирост за полгода составил пять процентов.

Налог на совокупный доход показал увеличение на 9,5 процентов, налога на профессиональный доход — 45,4 процента, имущественные доходы — 13,1 процента, налоговые и неналоговые доходы — 16,1 процента. В бюджеты муниципалитетов за первое полугодие 2023 года поступил 101 миллиард рублей собственных налоговых и неналоговых доходов. Рост составил 6,6 процента.

Руководитель УФНС России по Подмосковью, в свою очередь, рассказала губернатору об итогах реализации проекта «Развитие доходного потенциала Московской области». В его рамках была проведена контрольно-аналитическая работа, благодаря которой в консолидированный бюджет региона за первые шесть месяцев текущего года поступило 2,6 миллиарда рублей.

По словам Макаровой, особое внимание также уделяется выводу бизнеса из так называемого теневого сектора. Речь идет о добыче полезных ископаемых, строительно-монтажных работах и складской деятельности.

Также руководитель регионального управления Федеральной налоговой службы РФ ознакомила главу Подмосковья с ходом эксперимента по внедрению специального налогового режима «Автоматизированная УСН». Ведомство запустило его в четырех пилотных регионах, в том числе Московской и Калужской областях, Москве и Татарстане. Сейчас участие в эксперименте принимают три тысячи налогоплательщиков Подмосковья. Они, согласно правилам спецрежима, освобождены от предоставления отчетности. Все налоговые обязательства рассчитывают сами налоговики на основании данных банков, личных кабинетов и контрольно-кассовой техники.