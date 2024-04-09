Доходы от приватизации имущества Подмосковья за три месяца составили 143 млн рублей

Доходы от приватизации имущества Подмосковья за первый квартал текущего года составили 143 миллиона рублей. Об этом сообщили в Министерстве имущественных отношений Московской области.

За указанный период в регионе в рамках прогнозного плана приватизации реализовали одиннадцать комплексов имущества, которые находятся в собственности региона. Каждый из них не использовался на протяжении длительного времени.

«В числе таких объектов, к примеру, помещение на первом этаже многоквартирного дома в Долгопрудном за 73 миллиона рублей, комплекс имущества, включающий в себя 23 объекта в городе Елец Липецкой области за 19 миллионов рублей», - рассказала глава ведомства Наталья Адигамова.

По словам министра, сейчас на торги выставлено десять лотов на триста миллионов рублей.

Ожидается, что по итогам года от реализации имущества в бюджет поступит более миллиарда рублей.