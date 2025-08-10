Доходы россиян взлетели почти на 8%

В первом полугодии этого года реальные располагаемые доходы российских граждан выросли на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводит Росстат.

Во втором квартале 2025 года реальные располагаемые доходы россиян увеличились на 7%, что свидетельствует о стабильном экономическом развитии. В первом квартале этого года доходы выросли на 7,2%.

Реальные располагаемые доходы — это разница между денежными доходами и обязательными платежами, скорректированная на уровень инфляции. Это очень важный показатель, так как он позволяет оценить покупательную способность граждан.

