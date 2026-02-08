Долг француза на русской земле: ФНС выбивает миллионы из бывшего топ-менеджера Pfizer и Eli Lilly

Российские налоговые органы инициировали необычное дело о банкротстве. Ответчиком в нем выступает гражданин Франции Эрик Патруйярд, ранее возглавлявший российские подразделения двух фармацевтических гигантов — американских компаний Pfizer и Eli Lilly. Сумма претензий Федеральной налоговой службы (ФНС) составляет 35,4 млн рублей. Подробности выяснил «Коммерсантъ» .

Исковое заявление было направлено в Арбитражный суд Москвы в конце января, однако пока оставлено без движения. Причина — у налоговой службы нет подтверждения, что у иностранного гражданина в настоящее время есть постоянная или временная регистрация в российской столице, а также имущество на территории страны. По имеющимся данным, ранее Патруйярд был прописан в одном из элитных жилых комплексов на северо-западе Москвы, однако сейчас, судя по активности в социальных сетях, проживает во французском Лионе.

Эрик Патруйярд имеет внушительный управленческий опыт. Его карьера в России началась в 2012 году с должности президента Eli Lilly по России, странам СНГ и Израилю. После ухода этой компании с российского рынка в 2023 году он ранее, в 2017 году, перешел в российский офис Pfizer, где руководил двумя ключевыми дочерними обществами. Окончательно его работа в Pfizer завершилась в мае 2022 года. В самой компании «Коммерсанту» заявили, что Патруйярд давно не является сотрудником, а претензии ФНС к деятельности Pfizer не относятся.

Юристы отмечают редкость подобной практики. ФНС крайне нечасто инициирует банкротство физических лиц, особенно нерезидентов.

«За 2025 год из общего числа возбужденных дел о банкротстве физлиц ФНС выступала инициатором лишь в 0,6% случаев», — пояснила руководитель практики банкротства Анастасия Ляпунова.

Широкие полномочия службы обычно позволяют взыскать задолженность иными способами.

Тем не менее, учитывая значительную сумму долга, шансы на формальное признание французского управленца банкротом эксперты оценивают как высокие.

«На практике в последнее время редко, но встречаются примеры, когда несостоятельным признается даже иностранный гражданин», — отметила юрист Елизавета Федулова.

Однако реальное взыскание 35 миллионов рублей с человека, который, вероятно, покинул страну и не имеет здесь активов, представляет собой отдельную и весьма сложную задачу для фискальных органов.

