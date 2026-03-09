Долгая и снежная зима замедлила продажи новых автомобилей в России

Долгая и снежная зима стала одним из факторов снижения продаж новых автомобилей в России в начале 2026 года, сообщил РИА Новости президент ассоциации « Российские автомобильные дилеры" Алексей Подщеколдин.

По его словам, в первые два месяца года наблюдалось падение продаж, однако к концу февраля наметился рост благодаря отложенному спросу. Эксперт отметил, что снежная зима ограничивала возможности парковки, что временно снизило активность покупателей.

При этом Подщеколдин выразил уверенность, что по итогам года продажи автомобилей останутся на уровне прошлого года, без значительного роста. Он добавил, что снижение ключевой ставки хотя бы до 12% может стать дополнительным стимулом для авторынка.

Таким образом, несмотря на неблагоприятные погодные условия в начале года, рынок постепенно адаптируется, а долгосрочные показатели продаж автомобилей в 2026 году, по прогнозам экспертов, сохранят стабильность.

Ранее эксперт Иванов оценил риски ограничения тарифов такси в непогоду.