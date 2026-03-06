Эксперт предупредил о рисках ограничения тарифов такси в непогоду

Инициатива властей ограничить рост цен на такси во время непогоды и чрезвычайных ситуаций (ЧС) может привести к обратному эффекту — поездки станут недоступны. Такую точку зрения в интервью «Известиям» высказал эксперт в сфере транспорта Алексей Иванов, комментируя предложение зафиксировать размер повышающего коэффициента.

По его словам, именно повышающий коэффициент стимулирует водителей выходить на линию в сложных погодных условиях. Когда спрос резко возрастает, а предложение падает из-за гололеда или снегопада, алгоритмы агрегаторов поднимают цену.

«Сейчас повышающий коэффициент в некоторых регионах может достигать трехкратного значения и выше, что сигнализирует о дисбалансе между количеством заказов и доступных водителей. Если этот механизм убрать, водители могут просто отказаться выходить на линию в сложных условиях», — объяснил Иванов.

Статистика подтверждает: рынок такси и так испытывает напряжение. За первые полтора месяца 2026 года спрос на поездки вырос на 7%, а средний чек увеличился на 10%. В Москве ситуация еще острее — количество поездок подскочило на 10%, а стоимость километра взлетела на 30%.

При этом отрасль сталкивается с системными вызовами. Растут цены на автомобили и топливо, вводятся новые требования к локализации машин. В Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) прогнозируют, что из-за новых стандартов рынок может потерять около двухсот тысяч водителей. Если к этому добавить искусственное сдерживание тарифов, дефицит станет критическим.

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) признают: механизм повышающего коэффициента работает в регионах по-разному и порой достигает трехкратного значения и выше. Вместо жестких ограничений эксперты предлагают сделать ценообразование более прозрачным и понятным для пассажиров. Это позволит сохранить баланс между доступностью поездок и желанием водителей работать в любую погоду.

