Долги Молдавии перед «Газпромом» превысили семьсот миллионов долларов

Готовы результаты независимого аудита, который касался задолженности Молдовы перед российской компанией за поставленный на ее территорию газ.

Итог прошедшего аудита огласил молдавский министр энергетики Виктор Парликов. Правда, эта задолженность касается только той суммы, которая накопилась к марту прошлого года.

«Долг "Молдовагаза" перед "Газпромом" составил 709 миллионов долларов к концу марта 2022 года», - сообщил он.

Его слова привели РИА Новости. Молдавия на протяжении длительного времени не могла провести независимый аудит, который выяснил бы, сколько эта страна должна выплатить российским энергетикам. Ни у «Молдовагаза», ни у молдавских властей не было средств, чтобы заказать такой аудит у западных экспертов.