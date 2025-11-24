Долги нижегородских больниц сократились на 17% с начала года

В Нижегородской области зафиксировано значительное улучшение финансовой дисциплины в медицинских учреждениях. По данным экспертов, объем просроченных кредиторских задолженностей в больницах и поликлиниках региона сократился на 17% с начала года. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Раскрывая причины положительной динамики, специалисты отмечают планомерную работу антикризисных команд и специальной мониторинговой комиссии, созданной совместно фондом ОМС и областным Минздравом. Именно их системные усилия позволили сохранить достигнутые результаты даже в период летнего сезонного спада, когда традиционно снижается количество пациентов и, соответственно, доходы медучреждений.

Последствием такой скоординированной политики стало укрепление финансовой стабильности регионального здравоохранения. Медицинские организации смогли не только уменьшить существующие долги, но и предотвратить образование новых просроченных обязательств.

Итогом целенаправленной работы стало создание устойчивой модели управления финансами в системе здравоохранения, которая демонстрирует эффективность даже в условиях сезонных колебаний нагрузок и продолжает улучшать экономические показатели отрасли.

