В подмосковные больницы поступили почти 90 рентген-аппаратов на 1,9 млрд рублей
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
С начала 2025 года в подмосковных больницах заработали 83 новых рентген-аппарата, на их закупку направили более 1,9 млрд рублей, сообщает Министерство здравоохранения Московской области. Технику закупили по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» и поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.
«Современная медтехника позволяет специалистам проводить более точную и качественную диагностику различных заболеваний», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Один из аппаратов ввели в работу в стационаре Клинской больницы, на эти цели направили почти 24,5 млн рублей. Пациенты смогут пройти исследования на нем по направлению лечащего врача.
