В подмосковные больницы поступили почти 90 рентген-аппаратов на 1,9 млрд рублей

С начала 2025 года в подмосковных больницах заработали 83 новых рентген-аппарата, на их закупку направили более 1,9 млрд рублей, сообщает Министерство здравоохранения Московской области. Технику закупили по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» и поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.