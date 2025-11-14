В подмосковные больницы поступили почти 90 рентген-аппаратов на 1,9 млрд рублей

Официально

Фото: [Министерство здравоохранения МО]

С начала 2025 года в подмосковных больницах заработали 83 новых рентген-аппарата, на их закупку направили более 1,9 млрд рублей, сообщает Министерство здравоохранения Московской области. Технику закупили по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» и поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«Современная медтехника позволяет специалистам проводить более точную и качественную диагностику различных заболеваний», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Один из аппаратов ввели в работу в стационаре Клинской больницы, на эти цели направили почти 24,5 млн рублей. Пациенты смогут пройти исследования на нем по направлению лечащего врача.

