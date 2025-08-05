Долги по ипотеке и за учебу: что душит кошельки американцев?

Во втором квартале американские домохозяйства накопили долгов на $185 млрд, до $18,388 трлн. Такие данные приводит Центр микроэкономических данных Федерального резервного банка Нью-Йорка. Из его отчета следует, что доля просроченных платежей по потребительским кредитам американских граждан достигла максимального уровня с начала 2020 года, сообщает Bloomberg.