Долги по ипотеке и за учебу: что душит кошельки американцев?
Долги домохозяйств США бьют рекорды
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Во втором квартале американские домохозяйства накопили долгов на $185 млрд, до $18,388 трлн. Такие данные приводит Центр микроэкономических данных Федерального резервного банка Нью-Йорка. Из его отчета следует, что доля просроченных платежей по потребительским кредитам американских граждан достигла максимального уровня с начала 2020 года, сообщает Bloomberg.
Резко выросло число просроченных студенческих кредитов.
Американские студенты задолжали по кредитам $1,638 трлн.
На кредиты студентов приходится 9% от общего баланса задолженности американцев. Доля долгов по ипотеке составляет 70%.
Ранее сообщалось о том, что более половины американских семей винят Трампа в своих финансовых трудностях.