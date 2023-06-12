Долги россиян превысили 30 трлн рублей

«Общая задолженность граждан России превысила отметку в 30 триллионов рублей. В апреле она увеличилась на почти 13% по сравнению с прошлым годом — на 527 миллиардов рублей. Кредиты населению значительно росли, возможно, из-за более гибких требований банков к заемщикам», — говорится в отчете Банка России, размещенного на официальном сайте регулятора.