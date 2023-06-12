Долги россиян превысили 30 трлн рублей
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По данным на апрель 2023 года общая задолженность российских граждан выросла на почти 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в Центробанке.
Как приводится в отчете регулятора, рост задолженности в рублевом исчислении составил порядка 527 млрд руб. А общая сумма долгов россиян пробила отметку в 30 триллионов рублей.
«Общая задолженность граждан России превысила отметку в 30 триллионов рублей. В апреле она увеличилась на почти 13% по сравнению с прошлым годом — на 527 миллиардов рублей. Кредиты населению значительно росли, возможно, из-за более гибких требований банков к заемщикам», — говорится в отчете Банка России, размещенного на официальном сайте регулятора.
Среди причин увеличения долгом россиян указывается увеличение потребительской активности населения в первом квартале нынешнего года, а также ставшее более лояльным отношение банков к потенциальным заемщикам.