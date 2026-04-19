Долговая лихорадка на Севере. Ненецкий АО, Магадан и Еврейская АО бьют рекорды по кредитам

Самый активный рост выдачи кредитов в России по итогам февраля зафиксирован в Ненецком автономном округе.

Как следует из данных Банка России, проанализированных экспертами РИА Новости, за последний зимний месяц объём выдач в регионе увеличился почти на 25% по сравнению с январем.

В тройку лидеров также вошли Магаданская область (рост на 16%) и Еврейская автономная область (плюс 14%). Замыкают первую пятёрку Сахалинская область и Камчатский край, где прирост за месяц составил 10,5% и 9,5% соответственно.

При этом наиболее существенное сокращение выдачи кредитов произошло в Калмыкии — там объем упал на 17%. Значительное снижение зафиксировано также в Кабардино-Балкарии и Чувашии – более чем на 10%.

