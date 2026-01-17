«Долгожданная прибавка». С 1 февраля десятки пособий вырастут на 5,6%

С 1 февраля 2026 года в России произойдет плановое увеличение ключевых социальных пособий.

Коэффициент индексации, утвержденный на следующий год, составит 1,056, что обеспечит рост более чем 40 видов государственной поддержки населения на 5,6%. В перечень индексируемых выплат войдет, в частности, и материнский (семейный) капитал.

Как пояснили в Минтруде, размер повышения соответствует фактическому индексу потребительских цен, зафиксированному по итогам истекшего периода. В настоящее время проект правительственного постановления, устанавливающего точный коэффициент, размещен для ознакомления и обсуждения на федеральном портале нормативных правовых актов.

Ранее сообщалось о том, что с 1 февраля маткапитал на первого ребенка составит почти 729 тысяч рублей.