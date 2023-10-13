Доля российского газа на греческом рынке достигла исторического максимума

Дешевый российский природный газ триумфально вернулся на греческий рынок, в сентябре его доля достигла исторического максимума, пишет газета «Катимерини».

«Военные действия на Украине, возможно, и бушуют, но российский газ уверенно вернулся как на греческий, так и на европейский рынки. Импорт по трубопроводам сократился, но объемы поставок выросли», – говорится в публикации.

К концу 2023 года уровень поставок достиг отметки, установленной до начала СВО. А в сентябре был установлен рекорд – 72% поставленного в Грецию в этом месяце газа было российским.

За весь 2023 год доля российского газа в греческом импорте составляет до 45%.