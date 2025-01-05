Доллар начал терять свое влияние из-за массового отказа стран от валюты

Более половины государств мира в той или иной форме начали бойкотировать доллар, сообщило РИА Новости. Согласно анализу агенства, к концу 2024 года еще 14 стран присоединились к процессу дедолларизации, в результате чего число противников американской валюты превысило количество ее сторонников.

Все страны можно разделить на три категории. Первая, наименее многочисленная (94 государства), включает те, чьи власти не выражали открытого неприятия доллара и не вводили ограничений. Среди них — страны, где доллар используется как официальная валюта, например, Панама, Маршалловы Острова и Сальвадор.

Вторая группа (46 стран) активно переходит на расчеты в национальных валютах или ограничивает использование доллара внутри своих границ, стремясь к финансовой стабильности. Третья категория (53 государства) открыто выступает против доллара и призывает мир ослабить его доминирование.

Противники доллара считают, что существует множество способов снизить зависимость экономики от американской валюты. Наиболее популярный подход — переход на альтернативные платежные средства.

Например, в 2024 году Гвинея-Бисау заявила о готовности рассчитываться с Россией в национальных валютах, а Монголия почти полностью перешла на рубли и юани. Буркина-Фасо, Нигерия, Конго, Судан и другие страны также активно используют свои валюты.

Рост санкционного давления на Россию усиливает убежденность стран в необходимости диверсификации платежных систем.

Ранее сообщалось, что доля доллара в мировых резервах достигла наименьшего уровня за 30 лет.