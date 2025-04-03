Доллар обвалился рекордно за два года по итогам введения новых пошлин Трампом

Курс доллара упал после введения президентом США новых пошлин на иностранные товары, и это падение стало максимальным за два с половиной последних года. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По утверждению издания, курс доллара пошел вниз на торгах после того, как в США стали действовать новые торговые пошлины.

«Доллар упал максимально за два с половиной года на фоне масштабных торговых пошлин Трампа, спровоцировавших падение американской валюты и заставивших трейдеров готовиться к дальнейшему снижению», — указали журналисты.

По их заявлению, нововведения привели к резкому выбросу доллара на торги. Предложение стало сильно превышать спрос, и это серьезно повлияло на курс американской валюты.

Ранее по поводу новых пошлин Соединенных Штатов высказался президент Франции Макрон. Он призвал Евросоюз приготовиться к жесткому и всеобъемлющему ответу. По его мнению, в первую очередь стоит предусмотреть введение ответных пошлин на технологии и услуги из Америки.