Макрон выступил с призывом жестко отреагировать на новые пошлины Америки

Евросоюзу необходимо быть готовым дать жесткий ответ Соединенным Штатам на их повышение торговых пошлин на европейские товары. Так считает французский президент Эммануэль Макрон, его точку зрения привело агентство Bloomberg.

По утверждению главы Франции, Европе стоит принять ответные меры на то, что США ввели высокие торговые пошлины на европейскую продукцию.

«Президент Франции Эммануэль Макрон полагает, что Европейскому союзу следует быть готовым к ответным мерам, например, тем, что нацелены на технологии и услуги США», — указали журналисты.

По утверждению агентства, в Париже считают, что Европе необходимо удостовериться в собственной готовности защитить собственные интересы.

Ранее сообщалось, что Макрон пообещал Украине поставить дополнительные боевые самолеты. Париж планирует поставить для нужд ВСУ истребители Mirage. Такой анонс делал Зеленский в конце марта.