Доллар по 90 реален: когда ждать скачка курса до максимума

Финансовые аналитики, опрошенные РИА Новости, представили прогноз относительно динамики курса национальной валюты. По их оценкам, доллар способен укрепиться до 85–90 рублей в первой половине 2026 года. Реализация такого сценария станет возможной при сохранении высоких цен на нефть и одновременном снижении порога отсечения в рамках бюджетного правила до 50 долларов за баррель.

Существующий механизм призван нивелировать ценовые колебания на сырьевом рынке. Когда фактическая стоимость нефти превышает установленный лимит, Минфин направляет средства на приобретение валюты для Фонда национального благосостояния. В обратной ситуации ведомство продает резервы. В марте текущего года проведение операций приостановили из-за планов скорректировать параметры правила.

С конца февраля котировки марки Brent подскочили более чем на 41 процент. Девятого марта цена достигла отметки 119,5 доллара. Доллар за аналогичный период вырос на 6,2 процента, приблизившись к 82 рублям.

Старший аналитик УК «Первая» Наталья Ващелюк пояснила, что при новой цене отсечения около 50 долларов и устойчиво дорогой нефти Центробанк начнет покупки иностранной валюты. По ее словам, данное обстоятельство зафиксирует курс доллара в коридоре 85–90 рублей к середине года.

Директор аналитического департамента ИК «Регион» Валерий Вайсберг уточнил количественные параметры. При средней стоимости российской нефти 65 долларов и отсечке 50 долларов Минфин способен приобретать примерно 2 миллиарда долларов ежемесячно. Однако с учетом продаж со стороны ЦБ чистый объем покупок до конца июня окажется менее 1 миллиарда в месяц. Эксперт добавил, что для достижения долларом уровня 85 рублей к маю потребуется стабилизация нефтяных цен в районе 75 долларов.