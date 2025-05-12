Доллар укрепился на фоне других валют по итогам «торгового перемирия» между США и КНР

Курс доллара стал расти по отношению к другим валютам. Такая тенденция наметилась после того, как Соединенные Штаты и Китай заключили между собой торговое перемирие по таможенным тарифам. Об этом сообщил портал ProFinance.ru.

Инвесторы очень позитивно встретили новость о том, что США и КНР заключили между собой торговое соглашение, а также взаимно понизили таможенные тарифы на товары. Благодаря этому курс доллара по отношению к другим валютам стал расти. В частности, он вырос на 1,7%, до 147,835 японских иен, и на 1,5%, до 0,84405 швейцарских франков.

За счет этого доллар оказался на пике своей стоимости на фоне прошедшего месяца. Правда, ему до сих пор не удалось достичь того уровня, на котором американская валюта находилась до объявления Белым домом о введении новых таможенных пошлин.

Ранее экономист Беляев дал совет путешественникам, планирующим поездку за границу. По его мнению, сейчас наиболее выгодно покупать валюту для заграничных поездок в России. Он также подчеркнул, что следует заблаговременно уточнить, в какой валюте осуществляется расчет в государстве, куда планируется поездка.