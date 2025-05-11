Экономист Беляев дал совет по обмену валюты для поездок за границу

Михаил Беляев, кандидат экономических наук и финансовый аналитик, дал совет путешественникам, планирующим поездку за границу. По его мнению, сейчас наиболее выгодно покупать валюту для заграничных поездок в России. Об этом он сообщил в интервью «Ленте.ру».

Специалист по экономике также подчеркнул, что следует заблаговременно уточнить, в какой валюте осуществляется расчёт в государстве, куда планируется поездка.

«Каждый раз надо смотреть, это все очень ситуативно. Сейчас, конечно, когда у рубля котировки высокие, выгоднее менять в нашей стране. Но это все очень подвижно», — рассказал Беляев.

В беседе с представителями СМИ он выразил сожаление по поводу того, что раньше всё было гораздо проще: можно было приобрести доллары и не беспокоиться о других вещах. Теперь же необходимо тщательно обдумывать свои действия и, возможно, покупать местную валюту.

«Но не факт, что вы там сможете ее купить за рубли», — заключил Беляев.

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