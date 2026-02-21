Доллар замер: эксперты рассказали о судьбе рубля на ближайшие дни

Эксперт Совкомбанка спрогнозировал стабильность российской валюты в ближайшие дни. Несмотря на санкционные риски, рубль останется в прежних диапазонах благодаря ряду внутренних факторов, сообщает «Российская газета» .

Российская национальная валюта на предстоящей неделе сохранит устойчивость к основным мировым денежным единицам, о чем заявил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. По его оценкам, торги будут проходить в уже сложившихся границах: 75-79 рублей за доллар, 87-94 рубля за евро и 10,8-11,4 рубля за юань.

Эксперт пояснил, что первый квартал традиционно является наиболее удачным временем для рубля в силу сезонных особенностей платежного баланса. В феврале, как правило, фиксируется низкая деловая активность граждан, приобретающих валюту для зарубежных путешествий, и сокращается объем выплат по внешним долгам.

Поддерживают курс и действия регулятора. Речь идет о ежедневных продажах юаней из государственных резервов в размере 16,5 млрд рублей, осуществляемых в рамках бюджетного правила. Сохраняющееся значение ключевой ставки на уровне 15,5% также играет в пользу национальной валюты.

Васильев отметил, что дополнительную поддержку окажет приближающийся налоговый период. Экспортерам потребуется больше рублей для расчетов с бюджетом, что простимулирует их к продаже валютной выручки.