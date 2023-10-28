Доллару предрекли падение до 80 рублей

Разуваев прогнозирует, что к весне следующего года, стоимость доллара составит 80 рублей. Более того, эксперт не исключает, что отечественная валюта укрепится еще сильнее. По мнению экономиста, курс доллара может достичь отметки в 85 рублей на фоне укрепления второго до конца текущего года.

Разуваев выразил мнение, что в этом вопросе главную роль играет не ключевая ставка Центробанка, а продажа выручки экспортеров и растущие цены на нефть. Тем не менее ставка регулятора тоже влияет на рубль, отметил эксперт. Экономист посоветовал держать деньги в российской валюте и банках, а не покупать зарубежную валюту.