Финансист Светлана Фрумина, заведующая кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова, в интервью агентству « Прайм » объяснила, почему не стоит торопиться с покупкой долларов даже на фоне ослабления рубля.

Эксперт указала на привлекательность рублевых депозитов: при ключевой ставке 14,25% они приносят порядка 13,5% годовых. Чтобы конвертация в доллары оказалась выгодной, рост курса валюты за год должен не только превысить доходность рублевого вклада на аналогичный срок, но и компенсировать издержки на обмен. Если же рубль укрепится, покупка валюты обернется прямыми убытками при обратной конвертации.

Фрумина отметила, что рубль может укрепиться из‑за целого ряда факторов — например, неожиданного роста цен на нефть, более мягкой риторики Центробанка или улучшения платежного баланса. Любое из таких позитивных изменений способно спровоцировать коррекцию курса, и тогда вложения в доллары окажутся невыгодными.

По мнению финансиста, приобретать доллары целесообразно лишь для краткосрочных задач — скажем, для предстоящей зарубежной поездки или оплаты импортных контрактов. А вот для долгосрочных сбережений текущие рыночные условия эксперт считает неблагоприятными.