Как не напугать кошку: правила обращения со спящим питомцем

Зоопсихолог Оксана Ершова из компании в беседе с « Газетой.ru » предостерегла владельцев кошек от резкого пробуждения питомцев: это может вызвать у животного сильный стресс и спровоцировать агрессию.

Эксперт напомнила, что сон — важнейшая часть восстановления кошки: в это время регулируется работа нервной системы, снижается уровень стресса и перерабатывается информация, полученная за день. Взрослые кошки спят в среднем 12–16 часов в сутки, и даже во сне многие из них остаются настороженными и продолжают отслеживать обстановку вокруг.

Резкое прикосновение, громкий звук или внезапная попытка взять кошку на руки могут восприниматься как угроза — и тогда срабатывает защитная реакция: питомец способен ударить лапой, укусить или резко убежать, даже если в обычное время он очень ласковый. Особенно тяжело такие пробуждения переносят тревожные и пожилые кошки.

Если кошку регулярно лишать полноценного отдыха, у нее может повыситься тревожность и раздражительность. В ответ на постоянное беспокойство животное нередко начинает прятаться, избегать контакта, проявлять агрессию или метить территорию — так кошка пытается вернуть себе ощущение безопасности и контроля над ситуацией.

Поэтому зоопсихолог советует не будить кошку без необходимости и не брать спящего питомца на руки. Уважать личные границы животного — лучший способ выстроить с ним доверительные отношения. Для многих кошек сама возможность спокойно спать рядом с человеком уже означает, что они чувствуют себя в безопасности и доверяют владельцу.