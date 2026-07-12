Определились участники полуфинальной стадии мирового первенства. В борьбе за выход в финал сойдутся национальные сборные Франции, Испании, Аргентины и Англии. Об этом пишет Газета.ру.

Расписание решающих матчей турнира

По итогам завершившихся четвертьфинальных противостояний стали известны составы полуфинальных пар чемпионата мира. Согласно графику соревнований, 14 июля на поле выйдут представители Франции и Испании. На следующий день, 15 июля, состоится встреча между сборными Аргентины и Англии. Старт обоих матчей запланирован на 22:00 по московскому времени. Напомним, что аргентинская команда защищает титул сильнейшей сборной планеты, завоеванный в 2022 году в ходе финального поединка против Франции, где судьба трофея решилась в серии одиннадцатиметровых ударов.

Ситуация с участием российских команд

Российские сборные и футбольные клубы продолжают оставаться вне турниров под эгидой УЕФА и ФИФА, что связано с ограничениями, действующими с февраля 2022 года. В начале февраля 2026 года руководитель ФИФА Джанни Инфантино высказывал мнение о неэффективности данных санкций и необходимости обсуждения вопроса о допуске российских спортсменов. Тем не менее, позднее представители прессы со ссылкой на The Times уточнили, что в совете ФИФА не планируют рассматривать данную инициативу, опасаясь негативной реакции со стороны ряда европейских государств.