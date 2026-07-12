Джиджи Хадид показала редкие кадры с Брэдли Купером

Джиджи Хадид, одна из самых востребованных супермоделей мира, и голливудский актер Брэдли Купер, которые уже более трех лет состоят в отношениях, отправились в Париж, сообщает Super. Свою поездку пара превратила в маленькое романтическое приключение, которым модель поделилась с поклонниками в своем блоге.

Фото: [ соцсети ] 1/2 Фото: [ соцсети ] 2/2

На опубликованных снимках Джиджи и Брэдли позируют на фоне заката над рекой Сеной, стоя на одном из живописных парижских мостиков. Еще одно фото было сделано в лифте отеля: модель сняла трогательное селфи, положив голову на плечо актера. Подписчики сразу отметили, что пара выглядит счастливой.

Поездка в Париж была для Джиджи особенной не только из-за романтики. Впервые за четыре года она вернулась на Неделю высокой моды и приняла участие в показе модного дома Balenciaga. На подиуме модель появилась в эффектном наряде из черных перьев, а за кулисами ее ждал любимый мужчина, поддерживающий ее перед выходом.

Пара улетела в Париж вскоре после свадьбы певицы Тейлор Свифт и футболиста Трэвиса Келси, которая состоялась 3 июля в Нью-Йорке. Джиджи и Брэдли были в числе тысячи гостей на торжестве в Мэдисон-Сквер-Гарден.

Ранее сообщалось, что 40-летняя супермодель Ирина Шейк показала откровенные фото с жаркого курорта.