Новый стандарт: как изменится работа врачей скорой помощи с сентября

С 1 сентября текущего года медицинские работники службы скорой помощи начнут осуществлять свою деятельность согласно обновленному профессиональному стандарту. Данное нововведение закрепляет расширенный перечень компетенций врача и дает право оказывать необходимую помощь в чрезвычайных ситуациях вне пределов медицинских организаций. Об этом рассказал РИА Новости сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов.

Расширение полномочий и компетенций

По словам сопредседателя Всероссийского союза пациентов Яна Власова, новый стандарт официально отражает фактическую деятельность службы, закрепляя при этом более высокий уровень ответственности специалиста.

Принятие оперативных клинических решений

В условиях чрезвычайных ситуаций врач обязан не только проводить экстренные манипуляции и организовывать транспортировку пациента в стационар, но и оперативно принимать сложные клинические решения. Это включает в себя качественную оценку состояния пострадавшего, определение дальнейшей лечебной тактики, а также выбор оптимального маршрута следования, строго опираясь на современные клинические рекомендации.