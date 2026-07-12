БПЛА над Москвой и Подмосковьем 12 июля 2026: последние новости

Ликвидация угрозы в небе над Подмосковьем

Сергей Собянин проинформировал общественность об успешном отражении атаки беспилотных летательных аппаратов, которые пытались приблизиться к Москве. По словам градоначальника, система противовоздушной обороны успешно обнаружила и обезвредила пять целей. В настоящее время профильные специалисты экстренных ведомств проводят необходимые мероприятия на территориях, куда упали обломки сбитых объектов.

Масштабные попытки атак на российские регионы

Текущий инцидент стал продолжением серии интенсивных атак, фиксируемых в последнее время. Минувшей ночью средства ПВО перехватили 178 украинских дронов в различных субъектах страны. Напряженная обстановка наблюдалась в небе над Брянской, Калужской, Ростовской, Смоленской и Тверской областями, а также в Краснодарском крае, Крыму, Адыгее и московском регионе. Параллельно с этим противник предпринимал попытки нападения над акваториями Черного и Азовского морей.

Днем ранее, 10 июля, российские военные в течение 12 часов отразили атаку 144 беспилотников самолетного типа. Согласно данным Министерства обороны РФ, перехват дронов осуществлялся над обширной территорией, включающей Белгородскую, Тульскую и ряд других областей, а также над Крымом и Черным морем.