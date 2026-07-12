Социальный фонд России с 1 августа проведет ежегодный перерасчет накопительных пенсий — выплаты вырастут на 17,3%. Об этом РИА Новости рассказал доцент кафедры общественных финансов Финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Эксперт отметил, что повышение существенно опережает уровень инфляции: за прошлый год она составила 5,6%, а рост пенсий — более чем в три раза выше. Перерасчет выполнят автоматически, пенсионерам не нужно подавать заявления.

По словам Балынина, граждане могут получать пенсионные накопления разными способами: в виде накопительной пенсии, срочной пенсионной выплаты или единовременной выплаты — выбор зависит от условий формирования средств и выбранного порядка получения. Право на выплаты появляется при достижении пенсионного возраста по нормам 2018 года: для женщин — 55 лет, для мужчин — 60 лет.

Средства в накопительной части пенсии складываются из нескольких источников: это взносы работодателей, отчислявшиеся за сотрудников до 2014 года, добровольные перечисления граждан с государственным софинансированием, средства материнского капитала, а также инвестиционный доход.