Отравление на пикнике: какие продукты особенно опасны

Врач‑инфекционист, доктор медицинских наук Владимир Неронов предупредил о продуктах, которые чаще всего провоцируют пищевые отравления на пикнике, пишет « Газета.ru ».

По его словам, главные риски связаны с мясом и салатами с майонезом, сметаной или йогуртом: такие блюда быстро становятся благоприятной средой для бактерий, особенно на жаре. Опасность представляют и немытые овощи, сырые яйца, а также загрязненная вода и грязные руки — они могут стать источником сальмонеллы, кампилобактера, кишечной палочки и норовируса.

Особую угрозу несет неправильно размороженное мясо: если оставить его при комнатной температуре, бактерии начнут активно размножаться, а сок продукта может загрязнить другие блюда и поверхности. Не менее рискован и недожаренный шашлык — в частности, если внутри мясо остается сырым, патогенные микроорганизмы способны выжить и вызвать инфекцию. Особенно тщательно, подчеркивает врач, нужно готовить курицу и фарш.

При появлении рвоты, частого жидкого стула, высокой температуры, болей в животе либо крови или слизи в кале следует обратиться к врачу. Насторожить должны и признаки обезвоживания — сухость во рту, редкое мочеиспускание и сильная слабость.

Чтобы минимизировать риски, эксперт рекомендует перевозить продукты в сумках‑холодильниках, размораживать мясо только в холоде, готовить блюда до полной готовности и не оставлять еду на солнце дольше двух часов. Для питья и приготовления пищи стоит использовать исключительно бутилированную воду.