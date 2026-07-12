Минобороны США опубликовало четвертый пакет рассекреченных материалов, включающий видеозаписи и отчеты о встречах с неопознанными аномальными явлениями по всему миру. Об этом пишет РБК.

Новые свидетельства аномальных явлений

Министерство обороны США пополнило официальный архив неопознанных аномальных явлений, добавив в него еще 40 засекреченных ранее файлов. В новую подборку, подготовленную при участии разведывательных и научных ведомств страны, вошли видеозаписи, аудиофайлы и фотосвидетельства, полученные в ходе различных инцидентов.

География и детали наблюдений

Объекты фиксировались в разных точках планеты, включая акватории Тихого и Атлантического океанов, а также Ближний Восток. Среди наиболее примечательных случаев значится инцидент 2015 года в Техасе: охрана ядерного предприятия Pantex зафиксировала бесшумный ромбовидный объект. Несмотря на отсутствие угрозы, идентификация аппарата оказалась невозможной. Еще один отчет описывает события 2019 года, когда военные летчики обнаружили в закрытом воздушном пространстве прямоугольный объект, который продемонстрировал уникальные маневры и стремительно покинул зону видимости.

Масштабы рассекречивания

Текущая публикация стала продолжением курса на прозрачность, инициированного президентом Дональдом Трампом в феврале. Ранее в мае и июне ведомство уже обнародовало три крупных блока материалов, содержащих сотни отчетов, включая исторические данные времен холодной войны и свидетельства о наблюдении странных объектов в СССР и других регионах.