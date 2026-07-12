Победил ли Макгрегор: чем завершился самый ожидаемый бой UFC в Лас-Вегасе

Обстоятельства досрочного завершения боя

Бывший обладатель чемпионского титула UFC Конор Макгрегор не сумел успешно возобновить карьеру, уступив Максу Холлоуэю на турнире в Лас-Вегасе. Поединок был остановлен судьями еще в течение первой пятиминутки. Причиной стала серьезная травма ноги, которую ирландец получил практически сразу после начала схватки. Совершив прыжок в сторону соперника, атлет неудачно поставил правую ногу на настил, что лишило его возможности продолжить выступление.

История соперничества и статистика бойцов

Данная встреча стала повторным очным противостоянием этих атлетов. Первый раз они встретились в августе 2013 года в Бостоне, когда победителем в схватке стал Макгрегор, получивший преимущество по единогласному вердикту судей. Для ирландского бойца, которому исполнилось 37 лет, этот выход в октагон стал первым с 2021 года. На текущий момент в профессиональной статистике Макгрегора числится 22 победы при 6 поражениях, в то время как результат Холлоуэя составляет 27 выигранных встреч и 9 проигранных. Напомним, что в своем предыдущем поединке на турнире UFC 264 против Дастина Порье ирландец также досрочно завершил выступление из-за перелома ноги в первом раунде.