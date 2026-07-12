Победил ли Макгрегор: чем завершился самый ожидаемый бой UFC в Лас-Вегасе
Возвращение ирландского бойца в октагон завершилось неудачей из-за травмы, полученной в стартовом раунде противостояния с Максом Холлоуэем на турнире UFC 329. Об этом пишет Газета.ру.
Обстоятельства досрочного завершения боя
Бывший обладатель чемпионского титула UFC Конор Макгрегор не сумел успешно возобновить карьеру, уступив Максу Холлоуэю на турнире в Лас-Вегасе. Поединок был остановлен судьями еще в течение первой пятиминутки. Причиной стала серьезная травма ноги, которую ирландец получил практически сразу после начала схватки. Совершив прыжок в сторону соперника, атлет неудачно поставил правую ногу на настил, что лишило его возможности продолжить выступление.
История соперничества и статистика бойцов
Данная встреча стала повторным очным противостоянием этих атлетов. Первый раз они встретились в августе 2013 года в Бостоне, когда победителем в схватке стал Макгрегор, получивший преимущество по единогласному вердикту судей. Для ирландского бойца, которому исполнилось 37 лет, этот выход в октагон стал первым с 2021 года. На текущий момент в профессиональной статистике Макгрегора числится 22 победы при 6 поражениях, в то время как результат Холлоуэя составляет 27 выигранных встреч и 9 проигранных. Напомним, что в своем предыдущем поединке на турнире UFC 264 против Дастина Порье ирландец также досрочно завершил выступление из-за перелома ноги в первом раунде.