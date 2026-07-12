Собчак появилась в аксессуарах на ₽1,5 млн

Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в личном блоге новый снимок, на котором предстала в элегантном и дорогом образе. Как пишет Super со ссылкой на телеграм-канал «Звездач», стоимость аксессуаров на фото превысила ₽1,5 млн. Главным акцентом стала сумка Hermès, цена которой достигает ₽1,3 млн.

Телеведущая выбрала сдержанный многослойный наряд: бежевый тренч, черный топ и свободные коричневые брюки-палаццо. Дополнили образ колье Hermès за ₽174 тысяч и солнцезащитные очки Tom Ford стоимостью около ₽20 тысяч.

Ранее Собчак в своем телеграм-канале комментировала наряд дочери певица Дмитрия Маликова Стефании. Ее образ, состоящий из платья и платка собственного бренда, а также сумки Chanel, часов и украшений от Cartier и Bvlgari, оценили в ₽13,2 млн.

Ранее сообщалось, что телеграм-каналы телеведущей Ксении Собчак взломали хакеры.