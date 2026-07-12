Мышцы и мозг: гериатр назвала ключ к замедлению старения

Главный внештатный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева в интервью ТАСС рассказала, как можно замедлить процессы старения. По ее словам, ключевой фактор — поддержание активной работы мышц и головного мозга.

Специалист подчеркнула, что органы стареют, когда перестают полноценно функционировать: при недостатке движения мышцы теряют силу и изнашиваются раньше времени, а без регулярной умственной нагрузки мозг быстрее угасает. «То, что не функционирует, начинает стареть и постепенно угасает», — отметила Ткачева.

При этом гериатр предостерегла от чрезмерной надежды на инновационные медицинские технологии: основа долголетия и сохранения качества жизни — правильный образ жизни. Именно регулярная физическая и когнитивная активность позволяет дольше оставаться самостоятельным и поддерживать хорошее самочувствие.