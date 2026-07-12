Опоздание из‑за очереди на заправке: в ФНПР назвали это форс‑мажором

В Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) заявили, что длинные очереди на автозаправках могут считаться уважительной причиной опоздания на работу — их относят к экстренным и форс‑мажорным обстоятельствам. Об этом ТАСС сообщили в департаменте коммуникаций ФНПР.

В организации пояснили, что к числу уважительных причин (согласно судебной практике) обычно относят срочное обращение к врачу, стихийные бедствия, чрезвычайные ситуации, выполнение общественных или государственных обязанностей, а также разные форс‑мажоры — вроде отмены рейсов общественного транспорта. Многокилометровые очереди на АЗС в ФНПР тоже причисляют к таким ситуациям.

При этом важно как можно скорее уведомить руководство об опоздании и обозначить причину. Работодатель вправе запросить подтверждающие документы. Если со стороны начальства возникнут претензии, в ФНПР советуют обратиться в профсоюзную организацию и предоставить собранные доказательства форс‑мажора.