«Доплата к пенсии — это реально». Депутат объяснил порядок получения срочной пенсионной выплаты

В России граждане предпенсионного и пенсионного возраста могут претендовать на срочную пенсионную выплату.

Как сообщил РИА Новости председатель Союза пенсионеров Московской области, депутат Мособлдумы Анатолий Никитин, правом на получение этих средств обладают мужчины, достигшие 60 лет, и женщины с 55 лет при наличии минимального страхового стажа в 15 лет и 30 накопленных пенсионных баллов.

Парламентарий уточнил, что продолжительность выплат будущий пенсионер может определить для себя самостоятельно, однако установленный законом минимальный срок составляет 10 лет. Итоговая сумма ежемесячной доплаты рассчитывается в индивидуальном порядке и зависит от объема накоплений конкретного человека. В случае, если общая сумма пенсионных накоплений не превышает 10% от прожиточного минимума пенсионера (в 2026 году это 1628 рублей), средства могут быть выплачены целиком единовременно.

«Чтобы оформить выплату, нужно подать заявление в Социальный фонд или негосударственный пенсионный фонд. Это можно сделать лично, по почте, через МФЦ или онлайн на портале "Госуслуги"», — добавил депутат.

Анатолий Никитин также напомнил, что данный вид выплат представляет собой ежемесячную прибавку к основной пенсии для граждан, формировавших свои накопления добровольно. К таким источникам относятся личные страховые взносы, средства материнского капитала, а также деньги, перечисленные государством или работодателем в рамках программ софинансирования.

Ранее сообщалось о том, что с 1апреля социальные пенсии вырастут на 6,8%.