Дополнительную полосу для выезда из ЖК «Афродита» обустроят в Мытищах

Дополнительную полосу для выезда с территории жилого комплекса «Афродита» обустроят в Мытищах. Об этом рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Переходно-скоростная полоса протяженность около 500 метров появится на Пироговском шоссе в поселке Мебельной Фабрики. Специалисты «Мосавтодора» уже приступили к подготовительным работам.

Сейчас на пересечении Совхозной улицы с Осташковским и Пироговским шоссе в часы пик образуется дорожный затор. Обустройство дополнительной полосы позволит повысить пропускную способность участка.

Также на участке планируют сделать переразметку перекрестка, перенести два остановочных павильона и пешеходный переход, а также установить на переходе светофор.

Завершение работ запланировано на текущий год.