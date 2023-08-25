«Дополнительные траты невозможны»: ставку по льготной ипотеке могут повысить после решения ЦБ

Минфин заявил, что на фоне повышения ключевой ставки ЦБ до 12% пока не планирует повышать стоимость кредитов в рамках программы льготной ипотеки. Об этом сообщают «Известия».

Однако представители регулятора не исключали и дальнейшего роста учетной ставки уже на ближайшем заседании в сентябре. На этом фоне судьба ипотеки с господдержкой становится чуть более неопределенной.

Как рассказала доцент Базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Коваленко, повышение ключевой ставки в сентябре продиктовано необходимостью стабилизировать и удержать курсы валют.

«По-моему мнению, ключевая ставка может вырасти до 14%. На этом фоне мысль о том, что процентные ставки по льготному ипотечному кредитованию не изменятся, — это практически нереалистичный сценарий. В настоящий момент бюджет страны является дефицитным, и дополнительные траты на поддержание льготной ипотеки практически невозможны», — пояснила экономист в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Собеседница подчеркнула, что повышение стоимости льготного кредитования на 1-1,5% будет незначительным в общем объеме, но позволит государству, которое компенсирует банкам разницу между ставками по рыночной и льготной ипотекам, оставить действующие программы.

«Господдержка же окажет помощь как гражданам, так и строительной отрасли, ну и, конечно же, банкам, которые являются одними из основных игроков в формировании денежно-кредитной политики государства в целом», — пояснила эксперт.

Представители сферы недвижимости, в свою очередь, придерживаются полярного мнения. Так, риелтор, эксперт по новостройкам Москвы Роман Крылов уверен, что ждать изменений здесь не стоит.

«Президент РФ Владимир Путин сказал, что деньги есть, поэтому по крайней мере до конца года, в высокий сезон, когда у застройщиков много продаж, ставку по господдержке, я думаю, вообще не повысят. Потому что это госпрограмма, и сейчас стоит задача все-таки пополнить бюджет, а застройщики платят налоги, и очень большие. Поэтому для государства выгодны такие объемы продаж у девелоперов», — считает собеседник.

А вот ключевая ставка, по его словам, с большой долей вероятности поднимется.

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