Аренда коттеджа на Новый год: турэксперт оценила рост цен в три раза

Спа-отели и загородные комплексы с отдельными коттеджами станут оптимальным выбором для встречи Нового года большой компанией, полностью избавив отдыхающих от бытовых хлопот. Как заявила NEWS.ru турэксперт Наталия Ансталь, такой формат позволяет гостям жить обособленно, не переживая, что шумная вечеринка помешает соседям, и при этом пользоваться всей инфраструктурой отеля.

Эксперт подчеркнула главное преимущество этого подхода: необходимость самостоятельно готовить праздничный стол и заниматься организацией быта полностью отпадает.

Вам не нужно фокусироваться на том, что приготовить на праздничный стол, — отметила Ансталь.

По ее словам, в Подмосковье представлен огромный выбор вариантов для бронирования: от частных домов и таунхаусов до предложений от крупных туроператоров. Это позволяет найти жилье для любой компании, а наличие спа-комплекса, бань и ресторанов превращает отдых в «отличное комбо» — приватность собственного дома в сочетании с гостиничным сервисом.

Однако за комфорт придется заплатить двойную или даже тройную цену. Эксперт предупредила, что на новогодние каникулы стоимость проживания везде вырастет минимум в два-три раза. Для тех, кто ищет альтернативу стандартным отелям, Ансталь предложила рассмотреть исторические локации, например Коломну, хотя и там ценовая политика будет соответствовать праздничному пику.

Рынок подтверждает эти прогнозы. По данным федерального портала «МИР КВАРТИР», аренда коттеджа в Подмосковье на два-три праздничных дня стартует от 40 тысяч рублей за дом с несколькими спальнями, баней и мангалом. Если же компания хочет расположиться ближе к горнолыжным трассам или иметь собственный большой СПА-комплекс с подогреваемым бассейном, ценник возрастает до 100–150 тыс. рублей. За 230–250 тыс. рублей можно арендовать огромный дом площадью 450 квадратных метров для масштабного корпоратива или свадьбы на те же пару суток с 31 декабря по 2 января. При этом в декабре цены традиционно поднимаются еще на 5–10 процентов.

Среди конкретных предложений на рынке уже выделяются крупные комплексы. Например, эко-отель «Лепота» в Талдомском округе предлагает заезды с 30 декабря по 2 января с проживанием в коттеджах, шведским столом, открытым подогреваемым бассейном и анимацией. Стоимость проживания там начинается от 8,7 тыс. рублей, а новогодняя ночь пройдет в стиле рок с живой музыкой и салютом. Парк-отель «Солнечный» предлагает пакетный отдых от 63 500 рублей с человека, включая банкеты и спа-программы. В конгресс-отеле «Ареал» тарифы на праздничные даты стартуют от 116 920 рублей в зависимости от уровня апартаментов. Для любителей уединения подойдет загородный отель «Волков Скай» в Калужской области, где помимо спа-комплекса и проката инвентаря гостям доступны уютные номера для встречи 2027 года.

Ранее были раскрыты цены на праздничный отдых в новогодней столице России — 2027.