Самый больной возраст жизни не в старости: кардиолог объяснил парадокс боли в трудоспособном возрасте

Ученые составили «глобальную карту боли», проанализировав данные 6,1 млн человек из 118 стран за последние 35 лет, и пришли к парадоксальному выводу: пик физических страданий человечества приходится не на глубокую старость, как принято считать, а на активный трудоспособный возраст до 55 лет. Филипп Копылов, директор Института персонализированной кардиологии Сеченовского университета, в комментарии для Pravda.Ru подтвердил этот тренд, объяснив его колоссальным разрывом между возможностями психики и требованиями современного ритма жизни.

Ситуация с хронической болью крайне субъективна. По словам эксперта, депрессивные и тревожные расстройства, которые сегодня массово диагностируются у работающего населения, работают как увеличительное стекло для любого дискомфорта. Когда у человека в возрасте от 30 до 55 лет на одной чаше весов лежат карьера, ипотека и воспитание детей, а на другой — ноющая спина или застарелое растяжение связок, мозг воспринимает этот физический сигнал как критическую угрозу планам. Боль буквально выбивает из активной социальной жизни, замыкая порочный круг: стресс усиливает телесные страдания, а страдания не дают справиться со стрессом.

Однако после 55–65 лет жалобы пациентов нередко отходят на второй план. В медицинской практике известны случаи, когда люди с серьезным артрозом колена перестают жаловаться на дискомфорт. Копылов полагает, что дело не в чудесном исцелении суставов, а в смене жизненного уклада. Когда дневной маршрут сокращается до похода в магазин и обратно, боль перестает восприниматься как непреодолимое препятствие. Организм и психика адаптируются к новому, более спокойному ритму, снижая общую тревожность.

Врачи бьют тревогу: привычка игнорировать болевые сигналы в молодости ради рабочих дедлайнов неизбежно приводит к необратимым изменениям в тканях. Неправильная эргономика офисного кресла и постоянное мышечное напряжение создают идеальный фундамент для хронизации болезней. При этом сам Филипп Копылов считает гораздо более важным и глубоким научным вопросом не то, почему мы начинаем болеть в 30 лет, а то, почему после 60 лет интенсивность этих ощущений для самого человека так резко снижается. Понимание этого механизма адаптации может стать ключом к лечению хронической боли у трудоспособного населения, которое сегодня массово выпадает из жизни из-за психосоматического усиления обычного физического износа.

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