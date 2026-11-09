Обман на вторичке: автоэксперт назвал первый признак мошенничества при покупке автомобиля

Рынок подержанных автомобилей в России столкнулся с новой, изощренной волной обмана, где покупатель рискует потерять и деньги, и саму машину, даже действуя по закону. Схема работает на опережение: злоумышленник берет кредит под залог транспортного средства и выставляет его на продажу по цене значительно ниже рыночной, пока информация об обременении еще не успела попасть в официальные реестры. Чтобы усыпить бдительность, лжепродавец убеждает жертву в полной безопасности сделки, демонстрируя документы о собственности и отсутствие ограничений. Однако сразу после получения денег он идет в полицию и пишет заявление о том, что был вынужден передать автомобиль под давлением.

Для покупателя это оборачивается катастрофой. Правоохранительные органы инициируют проверку, в рамках которой изымают автомобиль как вещественное доказательство, а самого новоиспеченного владельца начинают допрашивать на предмет соучастия в преступлении. Если суд в итоге встает на сторону «пострадавшего» продавца и признает его потерпевшим, машину возвращают законному владельцу, а покупатель остается у разбитого корыта — без транспорта и без возможности вернуть потраченные средства. Как отмечает в беседе с «Вечерней Москвой» автоэксперт Андрей Бундин, первым тревожным звонком должна стать аномально низкая цена, ведь в текущих экономических условиях ни один профессиональный перекупщик не станет работать себе в убыток.

По его словам, чтобы не пополнить ряды обманутых, проверять автомобиль нужно по двум фронтам. Физический осмотр в профильном автосервисе с использованием толщиномера и обязательной криминалистической экспертизой VIN-номера защитит от покупки битого или перебитого авто. Юридическая проверка по базам данных на предмет залога, угона и ограничений на регистрацию убережет от проблем с банками и лизинговыми компаниями. При этом эксперту верить на слово категорически нельзя, как и фотографиям паспорта в мессенджерах — необходимо сличать оригиналы документов, где ФИО продавца должны до буквы совпадать с данными в ПТС и СТС. Особую осторожность стоит проявлять с машинами, привезенными из Европы или ОАЭ по серым схемам: мошенники часто берут их в лизинг, продают здесь по полной стоимости, а затем прекращают выплаты, из-за чего автомобиль объявляется в международный розыск и изымается прямо на дороге. Грамотные вопросы о состоянии узлов и документах часто отпугивают аферистов, поэтому от сделки лучше сразу уходить, если продавец начинает нервничать, торопить или предлагать сомнительные схемы расчета. Безопаснее всего обращаться к проверенным дилерам с реальными отзывами и офисами, а при покупке у частника — проверять не только железо, но и самого человека.

Ранее сообщалось, что схема Долиной добралась до авторынка: как продавцы оставляют перекупщиков без машин и денег.