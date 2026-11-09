Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в очередной раз обозначил контуры будущего мирного урегулирования, заявив, что по итогам конфликта географическая форма Украины неизбежно изменится. В интервью телеканалу CBS американский лидер подчеркнул, что у страны в итоге будет «несколько другая форма». Эти слова, вызвавшие бурную реакцию в европейском информационном поле, фактически легализуют идею территориальных трансформаций. Как пояснил « Вечерней Москве » политолог Сергей Маркелов, Трамп в свойственной ему прямолинейной манере транслирует базовые условия, с которыми Киеву придется смириться ради прекращения боевых действий.

По мнению эксперта, американский президент дает понять: для заключения мира необходимы территориальные уступки. Маркелов не исключает, что вся Донецкая область, а также части Херсонской и Запорожской областей могут быть разделены — часть отойдет к России, часть останется у Украины. При этом политолог акцентирует внимание на том, что Москву не интересуют формулировки, которыми Киев будет прикрывать этот процесс — будь то «возвращение исторических границ» или «уступки». Россия жестко нацелена на защиту своих интересов и будет отстаивать собственный план.

Примечательно, что слова Трампа прозвучали накануне важного дипломатического события: 10–11 ноября в Абу-Даби запланированы трехсторонние консультации с участием Москвы, Киева и Вашингтона. Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский, а украинскую — глава Службы внешней разведки Рустем Умеров. Главной темой встречи станут гарантии безопасности сторон.

Помимо украинского кейса, Маркелов допустил и более глобальные изменения в логистике. Он не исключил, что Россия в перспективе может вновь получить выход к Персидскому заливу. Это станет возможным в случае снижения напряженности между Ираном и США, что позволит полноценно запустить международный транспортный коридор «Север — Юг». Впрочем, эксперт добавил, что для российской экономики этот маршрут не является критически важным.

Реакция мирового сообщества на слова Трампа оказалась предсказуемой. В то время как читатели немецких изданий Die Welt активно обсуждают возможность мирного плана, называя его «единственным реалистичным путем», официальный представитель Кремля Дмитрий Песков посоветовал адресовать вопросы о «форме Украины» самому американскому лидеру, дипломатично отметив, что с точки зрения географии это уже другая страна. В свою очередь, Евросоюз на экстренном саммите поспешил заявить, что международно признанные границы «не должны изменяться силовыми методами», подчеркнув необходимость предоставления Киеву «железных гарантий безопасности».

Ранее британский политик заявил, что Европу нужно заставить подчиниться для прекращения украинского конфликта.