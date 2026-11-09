Трамп подарил Путину козырь: Европа раскрыла провал перед саммитом в Абу-Даби

США усилили переговорные позиции России еще до начала трехсторонней встречи по урегулированию конфликта на Украине в Абу-Даби, поддержав необходимость обсуждения новой европейской архитектуры безопасности. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

По данным издания, европейцы восприняли это как подарок Москве. Особое раздражение у них вызывают спецпосланники президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер: в Европе полагают, что те могут увязнуть в трясине, о которой имеют весьма смутное представление. Больше всего европейских чиновников тревожит стремление американской команды обсуждать безопасность всего региона в рамках предстоящих переговоров.

Европейская позиция остается прежней: конфликт на Украине должен быть завершен прежде, чем начнутся подробные дискуссии о безопасности.

Бывший помощник госсекретаря по делам Европы в администрации Джорджа Буша-младшего Дэниел Фрид отметил, что практически во всех ведомствах, кроме команды Трампа, сложилось ощущение: Кушнер и Уиткофф совершенно не понимают, с чем имеют дело. По его словам, просить друга стать спецпосланником не предосудительно, но прислушиваться к профессионалам все же нужно.

Ранее стало известно, что глава ЕК Фон дер Ляйен выкатила России ультиматум.