Дорожные знаки отремонтировали на шести дорогах Подмосковья, передает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

На участках привели в порядок знаки, которые были повреждены или выцвели. Также установили отсутствующие знаки.

Так, работы провели на региональных дорогах в Жуковском, Серебряных Прудах, Раменском, Богородском, Сергиевом Посаде, Шатуре.

К примеру, в Жуковском ремонт провели на Клубной улице, а в Раменском — на Большой Московской.