«Достойный минимум». Повышение пенсий до прожиточного уровня: что входит в расчет?

Общий доход неработающего пенсионера не может быть ниже установленного в его регионе прожиточного минимума.

Если размер пенсии и прочих выплат не дотягивает до этой планки, человеку назначается специальная социальная доплата. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил Игорь Балынин, доцент Финансового университета при Правительстве РФ.

«Всем неработающим пенсионерам, у которых общая сумма материального обеспечения не достигает величины прожиточного минимума пенсионера в регионе его проживания, устанавливается федеральная или региональная социальная доплата к пенсии до величины ПМП, установленной в регионе проживания пенсионера», — пояснил эксперт.

Балынин уточнил, что при расчете общего обеспечения учитывается не только пенсия, но и все возможные денежные поступления: выплаты из пенсионных накоплений, ежемесячные денежные выплаты (включая эквивалент стоимости соцуслуг), а также иные меры региональной поддержки в денежном выражении. При этом единовременная помощь и поддержка, предоставляемая в натуральной форме (продукты, одежда), в этот расчет не включаются.

Отдельно эксперт обратил внимание на установленные на федеральном уровне ориентиры. Так, с следующего года величина прожиточного минимума в среднем по России составит около 19 тысяч рублей. Однако для разных категорий населения цифры различаются: для трудоспособных граждан — 20 644 рубля, для детей — 18 371 рубль, а для пенсионеров — 16 288 рублей. Именно в сравнении с последним показателем (или его региональным аналогом, если он выше) оценивается необходимость назначения социальной доплаты.

