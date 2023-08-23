Доступно не всем: экономист рассказала, кто может получить пенсию в 69 тысяч рублей

Россияне назвали оптимальной пенсию размером в 69 тыс. руб., сообщили «Известия». Кто сможет претендовать на такие выплаты, рассказала Людмила Иванова-Швец, доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Плеханова.

По словам эксперта, получить выплаты такого или приближенного размера удастся далеко не всем. На такую высокую пенсию могут рассчитывать те, кто участвовал в корпоративных программах пенсионных накоплений.

«Есть разные схемы формирования дополнительной пенсии, которые предлагают компании — например, только корпоративные отчисления или в долях с самим работником. Но такие программы есть в основном в крупных компаниях», — объяснила экономист.

Единственный, по словам Ивановой-Швец, вариант — это собственноручно создать условия для жизни в старости. В противном случае государственные выплаты могут не оправдать высоких ожиданий.

«Для того, чтобы получать пенсию в размере 69 тыс. руб., надеяться надо не на ту пенсию, которая формируется в государственном Социальном фонде, а на свои возможности и личные сбережения», — подчеркнула собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Ранее эксперт объяснил, почему власти не освободят от налога пенсионеров, сдающих жилье.