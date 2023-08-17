Ущерб слишком велик: почему власти не освободят от налога пенсионеров, сдающих жилье

Налог при сдаче квартиры в аренду предложили отменить для российских пенсионеров. С такой инициативой выступил вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов, пишет РИА «Новости».

Однако, как рассказала профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова, ущерб для бюджета от такой инициативы будет слишком велик, чтобы правительство ее одобрило.

«Сейчас, например, в Москве почти 50% сдающих жилье — это пенсионеры. Предложение относительно освобождения от НДФЛ с одной стороны поможет сохранить полученный доход, но с другой стороны приведет к снижению налоговых поступлений», — отметила экономист в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Для пенсионера же экономия в случае отмены составит порядка 50 тыс. рублей в год, при условии, что стоимость сдачи жилья составляет 30 тыс. рублей в месяц, подсчитала Финогенова.

«При этом, если речь идет о Москве, где проживают порядка трех млн пенсионеров, при допущении, что средняя стоимость арендной платы от сдачи как раз 30 тыс. рублей в месяц, и допущении, что хотя бы половина московских пенсионеров сдает квартиры, в случае отмены НДФЛ бюджет недополучит порядка 70 млрд рублей», — добавила эксперт.

Если просуммировать недополученные налоговые доходы бюджета по регионам, прежде всего по городам миллионникам, то сумма может оказаться существенной, подытожила собеседница.

«В условиях дефицита бюджета вряд ли правительство пойдет на этот шаг. Кроме того, в настоящее время у пенсионеров есть возможность сэкономить на налогах, оформив самозанятость. В этом случае вместо 13% они будут уплачивать с дохода от сдачи всего 4%. При этом самозанятые не попадают в категорию работающих пенсионеров, и индексация их пенсий проводится так же как и у неработающих», — подчеркнула профессор.

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