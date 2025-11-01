Доцент Балынин: в 2027 году средняя пенсия по старости превысит 29 тыс. руб.
В интервью «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин поделился прогнозом относительно среднего размера пенсии по старости в 2027 году. По его мнению, эта сумма превысит 29 тысяч рублей.
По мнению специалиста, с учетом планируемых индексаций пенсии в период с 2026 по 2027 годы увеличатся на 15%. На данный момент средняя страховая пенсия в России составляет 25 128,68 рубля. С учетом планируемого роста, через два года она достигнет примерно 29 тысяч рублей, увеличившись примерно на четыре тысячи.
Балынин подчеркнул, что индексации будут проводиться автоматически, без необходимости подачи заявлений. У Социального фонда есть все необходимые данные для этого процесса. Он также предупредил, что, если кто-то позвонит и попросит предоставить какие-либо сведения или подписать документы, это может быть мошенник.
К слову, в 2025 году средний размер страховой пенсии по старости составляет около ₽25 тыс. Чтобы самозанятые граждане могли получать такую сумму, им нужно ежегодно добровольно перечислять в Социальный фонд примерно ₽447 тыс. в течение 15 лет.