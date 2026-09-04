Каждый четвертый студент назвал ИИ опорой в учебном году

Каждый четвертый российский студент рассчитывает на искусственный интеллект и нейросети как на источник поддержки и спокойствия в новом учебном году. Об этом сообщили в VK Education по итогам опроса 1 тыс. учащихся, передает ТАСС .

Главной опорой для большинства респондентов остаются собственные силы — такой вариант выбрали 40%. На втором месте оказался ИИ с результатом 25%. Семью и партнера назвали 15% опрошенных, друзей и одногруппников — 14%, а преподавателей и кураторов — 5%.

Главной целью на ближайший учебный год 55% студентов считают успешную сдачу сессий. Еще 43% намерены получить новые навыки, среди которых наиболее востребованы иностранные языки, технологии искусственного интеллекта и профессиональные программы.

Основным вызовом учебного года участники исследования назвали риск эмоционального выгорания — его отметили 56% респондентов. Еще 48% обеспокоены поиском стажировки или желаемой работы.

Ранее сообщалось, что популярный в России элитный деликатес оказался подделкой из соседней страны.